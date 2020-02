COGLIATE – Ruspe, diverse squadre di operai e tecnici in un campo illuminato a giorno: così nella notte tra venerdì e sabato è rimasto attivo il cantiere per la riparazione della conduttura del gas che, tranciata da un aratro, ha provocato una maxi fuga di gas. In serata l’odore è stato avvertito in diversi paesi confinanti da Ceriano a Saronno.

Tutto è iniziato intorno alle 17 con la segnalazione di molti residenti di un forte odore di gas. Secondo una prima ricostruzione un trattore con aratro avrebbe danneggiato una condotta del gas metano ad alta pressione. E’successo in via Ai campi al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

Immediata la mobilitazione non solo dei tecnici della società del gas ma anche dei vigili del fuoco di Lazzate e di Seregno. Sul posto anche il nucleo Nbcr del comando di Milano a preoccupare proprio l’alta pressione che il gas raggiunge in quel tratto della conduttura. A scopo precauzionale sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Arese.

La fase più impegnativa del cantiere è partita intorno alle 18, quando gli esperti hanno confermato la possibilità di realizzare un bypass sulla conduttura eliminando il rischio di chiusura della fornitura a tutta Cogliate. Intorno all’una è stato completata l’attivazione del bypass con l’avvio dei lavori per la riparazione, vera e propria, della conduttura danneggiata. Sul posto per diversi sopralluoghi anche il sindaco Andrea Basilico che ha seguito l’emergenza in tutte le sue fasi.

01022020