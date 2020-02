SYDNEY – Si chiude con un ko il girone eliminatorio dell’Italia all’Australia Pacific Cup, ma la sconfitta brucia meno perché le azzurre si guadagnano (grazie al precedente successo su Taipei) comunque il quarto posto che vale la semifinale del torneo, traguardo raggiunto per la prima volta. La partita con l’Australia, tirata per tutte le 7 riprese e molto equilibrata, vede le lanciatrici partenti protagoniste e solo nel finale le padrone di casa trovano la stoccata giusta per guadagnarsi la vittoria (3-0).

Adesso l’Italia è attesa dalla semifinale che le metterà di fronte il Giappone, imbattuto, domenica 2 febbraio alle 10.30 locali (0.30 in Italia). Nell’altra semifinale, in campo alle 11.20, si sfideranno Aussie Spirit e Messico. Finale programmata per le 13.30 (3.30 italiane).

L’elenco completo delle 20 convocate: Lisa Anna Birocci

(Saronno), Ilaria Cacciamani, Emily Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Lara Cecchetti, Sarah Beth Edwards, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi (Saronno), Fabrizia Marrone (Saronno), Alice Nicolini (Saronno), Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi,Alessandra Rotondo (Saronno), Melanie Sheldon (Rheavendors Caronno), Laura Vigna.

(foto EzR/NADOC: la saronnese Alessandra Rotondo contro l’australiana Sorensen in un’azione di gioco)

01022020