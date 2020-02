SARONNO – Malore in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a margine del pedonale viale Santuario, nella zona scolastica di Saronno: è successo ieri alle 16. A stare male un giovane: lo hanno notato alcuni passanti che hanno immediatamente contattato con il telefonino il 112 di Areu, il centralino delle emergenze sanitarie in Lombardia. Sul posto è stata inviata una ambulanza del Sos Uboldo. L’equipaggio dell’autolettiga ha capito subito quale fosse il problema: lo studente, 15 anni, era alle prese con uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo ed ha concluso il pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella. Nulla di grave, si è presto ripreso ed è stato riconsegnato ai famigliari.

Alle 18.50 scontro auto-moto in via Varese, all’altezza dell’incrocio con via Legnanino nella zona del “retrostazione”: il motociclista ha avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un 45enne, è stato trasferito con una ambulanza della Croce rossa di Legnano al pronto soccorso dell’ospedale saronnese per essere medicato di lesioni comunque non gravi.

01022020