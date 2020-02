Telefonia: in arrivo 4 antenne. Opposizione: “Manca un’analisi sulle conseguenze”

SARONNO – Avviato l’iter per l’arrivo di 4 nuove antenne per la telefonia in città. La prima approvazione in consiglio comunale è giunta giovedì sera con il passaggio al patrimonio disponibile delle aree in cui saranno collocate le nuove antenne.

A presentare il provvedimento l’assessore al Bilancio e vicesindaco Pier Angela Vanzulli che è partita dallo stato dell’arte. “Al momento il Comune introita 180 mila euro per i 5 punti in cui sono posizionate le antenne collocati in via Don Volpi, Biffi, via Milano, via Stra Madonna e in via Grieg. Negli ultimi tempi sono pervenute offerte per posizionare altre 4 antenne distribuite tra via Stra Madonna e via Grieg”.

Il vicesindaco ha spiegato che le future antenne saranno collocate in zone già interessate da alcuni installazioni dello stesso tipo e ha concluso: “Porteranno in comune delle entrate che sono importanti perchè possono essere usate per coprire le spese correnti”.

Diverse le perplessità sollevate dalla minoranza: molti consiglieri hanno concordato sulla necessità di conoscere l’impatto del raddoppio delle antenne di telefonia in due punti pur periferici della città lamentando l’assenza di informazioni sul fronte degli effetti per i residenti dell’arrivo dei 4 nuovi dispositivo. Il vicesindaco ha replicato che a prescindere dagli introiti economici la salute dei cittadini è ovviamente una priorità e che le antenne sono state collocate in base “all’allegato del 2006 del regolamento edilizio che individua nelle zone dove si possono essere realizzare questo tipo di installazioni”. E conclude: “Una volta effettuata l’installazione, comunque, l’Arpa eseguirà i controlli di rito”.

Una replica che non ha soddisfatto l’opposizione tanto che il punto è stato approvato dalla maggioranza con l’astensione di Alfonso Indelicato, Franco Casali, Francesco Banfi e i consiglieri comunali del Pd.

(foto archivio)

