Alessandro Arrius della Osa Saronno campione italiano juniores di eptathlon

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

PADOVA – Alessandro Arrius della Osa Saronno è campione italiano juniores di prove multiple. A Padova oggi l’atleta dell’Osa ha infatti conquistato il primo gradino del podio nel eptathlon indoor (7 gare in 2 giorni: 60, alto, peso, lungo, 60 ostacoli, asta e 1000). Una specialità “massacrante”, che non è certo da tutti. Ad emergere la grande passione, ed anche le qualità atletiche e tecniche di Arrius.

Grande soddisfazione, per questo traguardo, non solo da parte del diretto interessato ma anche dei dirigenti e sostenitori della Osa Atletica Saronno che torna a confermarsi come una delle società più interessanti a livello nazionale, con uno speciale occhio di riguardo per i giovani. Il club, infatti, è stato fucina di tanti ragazzi decisamente interessanti e che si sono guadagnati un posto nelle cronache dell’atletica italiana.

(nella foto: al centro il saronnese Alessandro Arrius della Osa Saronno festeggia il primo posto ai campionato italiani che si sono svolti a Padova)

02022020