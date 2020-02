ROVELLASCA – Nel match domenicale del campionato di Prima categoria allo stadio di Rovellasca finisce 1-1 la sfida fra i locali e la Guanzatese, scontro al vertice della classifica. In pari del quale approfitta il Fbc Saronno che vincendo in casa del Hf Calcio di Como raggiunge il Rovellasca, in coabitazione al secondo posto.

Tornando a Rovellasca-Guanzatese, ai locali non è bastato il gol di Marchesotti. Come fa notare il direttore sportivo del Rovellasca, Stefano D’Ulivo “ci è mancata un ’bout di determinazione, quella che serve per vincere i big match. Dopo una grande partenza abbiamo preso gol nell’unico tiro subito, e nella ripresa non siamo riusciti a trovare il guizzo giusto per chiudere la gara. Si riparte più convinti di prima, già dalla prossima partita”. Prossimo incontro, per il Rovellasca, sarà quello a Como contro il Tavernola.

(foto archivio: un’azione di gioco del Rovellasca in occasione di un precedente incontro disputato allo stadio rovellaschese)

