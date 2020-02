SARONNO – Assenti Bernello e Bonizzi per squalifica e Corti per infortunio mentre Stevanin non ha ancora recuperato al meglio e dovrebbe andare in panchina: è un Fbc Saronno con qualche difficoltà dietro quello che si appresta al testa-coda odierno, contro l’Hf calcio di Como. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play.



Restando alla formazione dei biancocelesti, sono pienamente recuperati Appella e Bollini e sicuramente sono attesi ad una maglia da titolare. “Sará una partita maschia, contro una avversaria che si presenterà in campo molto chiusa, per rischiare il meno possibile – rimarca l’allenatore saronese, Gianpaolo Chiodini – Ma noi abbiamo bisogno dei tre punti per continuare il recupero sulle compagini che ci sopravanzano”. Si gioca con inizio alle 14.30, con arbitro Alex Grassi di Gallarate, sul campo del centro sportivo “Gigi Meroni” di via Acquanera a Como. Classifica: Lentatese e Rovellasca 40 punti, Fbc Saronno e Guanzatese 38, Bovisio 36, Tavernola 29, Menaggio e Ceriano 23, Esperia 22, Ardita, Salus Turate e Faloppiese 20, Portichetto 19, Hf 14, Montesolaro 12, Real San Fermo 6.



