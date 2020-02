CANTÙ – Una partita di alta classifica. Quinta della classe contro sesta, il treno playoff chiama e loro non possono più sbagliare. Un match che si preannuncia ricco di colpi di scena, questo è Cantù SanPaolo – Cistellum. La partita promette subito spettacolo e si apre al 6′ minuto, quando da un’azione ben strutturata il Cistellum va vicinissimo al gol, gran colpo di testa di Zum’til, ma parata non semplice di Perniola. Ma il Cantù si riprende subito e dopo quattro minuti vanno vicinissimi al gol, con un colpo di testa di Galbiati, alto di un soffio. Due minuti dopo ancora padroni di casa, destro velenoso di Frangi, D’Auria si rifugia in corner. Pochi istanti dopo, D’Auria esce per infortunio, distorsione alla caviglia, entra Cozzi. Al 33′ minuto si rivedono gli ospiti, con una punizione dai 16 metri di Labita, che sfiora l’incrocio dei pali. Ultima emozione del primo tempo, allo scoccare del 45′ minuto, con una punizione anche per i padroni di casa, batte Frangi, sulla barriera. Dopo il duplice fischio il risultato quindi è sullo 0-0, partita molto equilibrata che sembra che si possa sbloccare solo con una situazione.

E’ la ripresa. Dopo una prima frazione a tratti dominata dai padroni di casa ci sono decisamente tutti i presupposti per un bel secondo tempo. La vera prima emozione di questa frazione arriva al 5′ minuto, grande azione dei padroni di casa, che sfiorano il gol, con un colpo di testa di Marchiori, di poco alto. Ma le emozioni non sono finite qui, al 18′ si rivede il Cistellum, e che azione, ci prova Labita, e serve il miracolo di Perniola a negare il vantaggio agli ospiti. Al 20′, però si ripresentano i padroni di casa dalle parti di Cozzi, punizione battuta da Marchiori, parata semplice dell’estremo difensore ospite. Quando la partita però sembra volgere al termine, con un pareggio che accontenterebbe entrambe, arriva la svolta. Al 38′ minuto, bellissimo schema da punizione, con Cantaluppi, che serve Marchiori, che insacca alle spalle di Cozzi, ed è un gol che alla fine si rivelerà decisivo. L’arbitro, dopo gli ultimi minuti conditi da offensive sterili degli ospiti, sancisce così la fine del match, una vittoria fondamentale per gli uomini di mister Pili che si ritrovano con 36 punti, in pienissima zona playoff, agganciando così il Cistellum. Ospiti sfortunati e spreconi, con un imperativo da domenica prossima, non sbagliare più.

Cantù SanPaolo – Cistellum: 1-0

ASD CANTÙ SANPAOLO: Perniola, Pozzi, Cavagna, Maiorano, Galbiati, Giudici, Cappelletti (12′ st Colombo), Frangi (26′ st Pallardo), Marchiori, Cantaluppi, Pasqualin.

A disposizione: Ballabio, Cantaluppi, Rainondi, Pallardo, Mauri, Faienza, Lamanna, Mageruca All. Pili

CISTELLUM: D’Auria (20′ pt Cozzi), Di Noto, Salvo (1′ st Speranza), Iovine, Morosi (5′ st Pigozzi), Franchi, Labita, Plebani (22′ st Domingo), Moiana, Sorrentino, Zum’til (17′ st Montan).

A disposizione: Domenicale, Rimoldi, Mosca All. Antuono

MARCATORI: 38′ st Marchiori (CA)

2022020