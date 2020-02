Calcio 3′ cat. Como: Dal Pozzo vince in casa

LIMBIATE – In casa e contro il modesto Inverigo proprio non si poteva sbagliare ed il Dal Pozzo ha incassato i tre punti che aveva messo in preventivo. 2-1 per i gialloverdi il risultato finale del confronto, al centro sportivo del Villaggio Sole di Limbiate, sede degli incontri interni del Dal Pozzo. È una vittoria che consente alla squadra cerianese di restare in scia delle migliori.

Risultati della 15′ giornata: Brioschese-Giussano Calcio 4-1, Cm 2004-Unione sportiva Olympic 1-1, Carugo Academy-Misinto 1971 0-1, Verano Carate-Monguzzo 5-2, Dal Pozzo-Inverigo 2-1, Oratorio Figino-Cogliatese 2-3. Ha riposato Assese. Classifica: Misinto 1971 36 punti, Giussano 32, Dal Pozzo 28, Cogliatese, Brioschese e Verano Carate 24, Cm 2004 22, Assese 21, Oratorio Figino 19, Unione sportiva Olympic 13, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3.

(foto: i tifosi del Dal Pozzo sono srmpre numerosi)

02022020