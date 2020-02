FIGINO SERENZA – Partita ricca di emozioni al Comunale di Via Volta tra Oratorio Figino Calcio e Cogliatese, dirette rivali nella corsa ai playoff. Nel primo tempo partono forte gli ospiti: Cattaneo copre il pallone nell’area di rigore, si gira e spara col destro ma la traversa gli nega la gioia del gol. Poco dopo i biancoazzurri vanno in vantaggio con Pascale, che taglia bene alle spalle della difesa e fulmina l’estremo difensore avversario col mancino. Si va a riposo dunque col punteggio di 0-1. Nella ripresa trova il pari Ricci, che sfrutta una respinta corta di Borgonovo e mette dentro a un paio di metri dalla porta. Cinque minuti più tardi i ragazzi di Basilico sorpassano e tornano avanti con Cattaneo, pronto e svelto a ribattere in rete una respinta del portiere su una punizione di Veronese. Al 70’ il Figino parte in contropiede e Vago si invola verso la porta su un lancio alto dalla difesa, Borgonovo esce di testa a venticinque metri e spazza, lasciando la porta sguarnita: il capitano dei biancoverdi non ci pensa due volte e spara al volo da centrocampo, mettendo la palla sotto la traversa. Un gol spettacolare che consente ai suoi di trovare per la seconda volta la parità. Ci pensa peró l’altro capitano a mettere la parola fine ai giochi: corner per la Cogliatese, Cattaneo fa sponda di testa e Pastore al 75’ segna il gol del definitivo 3-2 per i biancoazzurri. La formazione di Basilico sale a quota 24 punti e si porta al quarto posto in classifica. Settimana prossima sfida contro il C.M. 2004.

Oratorio Figino Calcio-Cogliatese 2-3

ORATORIO FIGINO CALCIO: Mastrolembo, Marzorati, Elli, Minoretti, Curci, L. Gaborin, Ricci, Molteni, Galimberti, Cannizzaro, Vago. A disposizione Testa, Arnaboldi, Ballabio, M. Gaborin, Serafini, Confalonieri, La Notte, Maspero. All. Colucci

COGLIATESE: Borgonovo, Pastore, Roncalli, Capello, Amadio, Chiari, Ventrella, Basilico, Pascale, Cattaneo, Zappa. A disposizione Caimi, Veronese, Chiari, Manno, Bolis, Zampieri, Pietricola. All. Basilico

Marcatori: 28’ pt Pascale (C), 10’ st Ricci (F), 17’ st Cattaneo (C), 23’ st Molteni (F), 30’ st Pastore (C)

Arbitro: Assab di Como

foto d’archvio.