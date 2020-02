CARUGO – Che faticaccia, per la capolista Misinto 1971 nel testacoda in trasferta contro la Carugo Academy, ma alla fine è arrivato il successo messo un preventivo. A decidere l’esito dell’incontro la rete di Vergani, 0-1. “E’ stata dura, abbiamo faticato ed abbiamo sofferto ma abbiamo vinto!” rimarcano i dirigenti misintesi, decisamente contenti per i preziosi tre punti conquistati lontano da casa.

In casa ha invece giocato il Cm 2004, si tratta dell’altra formazione di Misinto impegnata nello stesso girone, che ha invece chiuso 1-1 la propria sfida con l’Unione sportiva Olympic. Si è giocato al campo sportivo dell’oratorio. Risultati della 15′ giornata: Brioschese-Giussano Calcio 4-1, Cm 2004-Unione sportiva Olympic 1-1, Carugo Academy-Misinto 1971 0-1, Verano Carate-Monguzzo 5-2, Dal Pozzo-Inverigo 2-1, Oratorio Figino-Cogliatese 2-3. Ha riposato Assese. Classifica: Misinto 1971 36 punti, Giussano 32, Dal Pozzo 28, Cogliatese, Brioschese e Verano Carate 24, Cm 2004 22, Assese 21, Oratorio Figino 19, Unione sportiva Olympic 13, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3.

(foto: a Carugo il Misinto 1971 alla fine ha festeggiato con i tifosi al seguito)

02022020