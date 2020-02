SARONNO – Intensa domenica di calcio giovanile al Palaexbo di via Piave a Saronno per la Winter cup 2020, con buoni risultati per il Gruppo sportivo Robur Saronno. La rappresentativa dei biancazzurri ha ottenuto infatti quattro vittorie ed un pareggio, ed ha quindi concluso la giornata imbattuta. La Winter cup è l’evento invernale indoor di calcio giovanile, abitualmente promosso dall’Amor Sportiva e che coinvolge molte squadre di società della zona. Una vera e proprio “festa del calcio giovanile”, con partite sempre nel segno del massimo fair play.

A contendersi a coppa d’inverno sono infatti, oltre alle squadre saronnesi Amor sportiva e Robur Saronno, alcune delle squadre del circondario: Carcor, Cassina Rizzardi, Cogliatese, Salus.

Nella categoria primi calci c’è qualche differenza di regolamento rispetto il calcio che tutti conoscono. Il portiere, infatti, può prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio volontario mentre il rinvio da fondo campo va effettuato con le mani e non può oltrepassare la linea di metà campo. La rimessa laterale, invece, si batte sempre con i piedi con il pallone fermo sulla linea laterale. In generale non è valida la rete segnata col tiro diretto dalla rimessa laterale e dalla ripresa dal centrocampo. I parastinchi sono obbligatori, sono bandite scarpe con tacchetti sia alti che bassi mentre sono obbligatorie scarpe da futsal (con la suola liscia) o le scarpe da ginnastica.

(foto: la formazione giovanile della Robur Saronno impegnata al Palaexbo nella Winter cup 2020)

