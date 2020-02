COMO – Primo tempo tranquillo ad Albate il Saronno imposta e quando riesce ad allargare gli spazi riesce ad andare in conclusione ma non arriva la marcatura, l’Hf dal canto suo si chiude dietro senza mai creare preoccupazione nell’area di Mauri.

Nel secondo tempo al 10’ del secondo tempo Galli su un rimpallo in area insacca ed è 0-1, l’Hf si allarga e il Saronno prende il largo. Al 20’ del secondo tempo l’arbitro manda i due allenatori “sotto la doccia” in anticipo ma è al 34’ del secondo tempo che marzorati entra in area e viene steso, dal dischetto ci va il rigorista Appella che manda ipnotizza il portiere e porta il risultato sul 0-2.

L’Hf lascia ampi spazi al Saronno che prende il largo al 41’ Carrafiello pesca la corrente Marzorati che mette palla in area per Muzzupappa che segna il definitivo 0-3, il Saronno controlla e si conclude la partita. Saronno che resta agganciato a -2 punti dalla capolista Lentatese,nello scontro diretto Rovellasca e Guazatese si annullano e il Saronno guadagna su entrambe, si porta a pari punti con il Rovellasca e allunga sulla Guanzatese che ora è a -4 dalla vetta in compagnia del Bovisio Masciago vincitore a Turate. Su ilSaronno la cronaca play by play del confronto e l’intervista all’allenatore saronnese, Gianpaolo Chiodini.

Matteo Romanò

Hf Calcio-Fbc Saronno 0-3

FBC SARONNO: Mauri; Coppola, Puzziferri, Vanzulli, Maggiore; Carrafiello, Appella, Muzzupappa (41’ st Bonfrate); Bollini (28’ st Porchera), Loo Speziali (36’ st Iacovelli), Galli (14 st’ Marzorati). A disposizione Bottani, Roveda, Stevanin, Legnani, Spitaleri. All. Chiodini.

HF CALCIO: Mascetta; Paredi, Agus, Brianda, Minola; Mazzara, Bertarini, Castanó (33’ pt Bardaglio), Macchi; Trincavelli (21 st’ Ostarello), Cozzupoli. A disposizione Fasana, Songia, Ferrara, Derbali, Miccio, Colombo, Frigerio. All. Giglia.

Marcatori: 10′ st Galli, 34′ st Appella (rig) 41′ st Muzzupappa.

02022020