Calcio Promozione: Ippolito trascina il Gorla Maggiore, vittoria di misura sul Solaro

GORLA MAGGIORE – Cade a Gorla l’Universal Solaro che resta comunque in corsa per uscire dalla zona playout, guadagna tre punti importanti invece la squadra di mister Papis che allunga sul Fagnano e recupera terreno proprio sul Solaro.

Partita noiosa senza nessuna occasione degna di nota, ne da una parte ne dall’altra con entrambi i portieri inoperosi, tanti falli e tanti cartellini: tre per i padroni di casa e altrettanti per gli ospiti.

Gara che si sblocca nel secondo tempo grazie all’unico tiro in porta della gara, punizione in favore del Gorla battuta da Ippolito al 38’, Bianchi non ci arriva e gol vittoria per la squadra di Papis.

Sconfitta pesante per l’Universal che adesso è chiamato a reagire, nel prossimo turno i giallorossi ospiteranno il Sedriano attualmente quarta in classifica e in piena zona playoff.

Cristian Beretta

Gorla Maggiore – Universal Solaro 1-0

GORLA MAGGIORE: Ceveli, Chiaron, Antonini (10’ st Hushi), Di Simone, Caristina, Voltan, Ostuni (16’ st Coltraro), Paolillo, Callini (20’ st Betto), Ippolito (40’ st Puricelli), Falsaperna (15’ st Gualtieri). A disposizione: Novello, Hushi, Bene, Coltraro, Gualtieri, Macchi, Barison, Betto, Puricelli. All.: Papis.

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Perani, Franco (34’ st Cetti), Capelli, Greco, Parisi, Somaini (42’ st Bottan), Mercorillo (39’ st Lessio), Surace, Carà, Pizzato (2’ st Niesi). A disposizione: Scolfaro, Poerio, Leoncini, Cetti, Lessio, Raineri, Bottan, Cattafi, Niesi. All.: Stincone.

Marcatori: 38’ st Ippolito (G)