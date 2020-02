UBOLDO – Al centro sportivo di via Manzoni pari in rimonta per l’Uboldese di mister Alberto Maestroni: nel finale di primo tempo la rete di Pastori che porta in vantaggio i milanesi mentre dopo circa un’ora di gara arriva il pareggio di Sponga che ha fissato definitivamente sull’1-1 il risultato del confronto. Non è quindi arrivata quella vittoria che gli uboldesi cercavano per riprendere quota in classifica.

Uboldese-Sedriano 1-1

UBOLDESE: Giglio G., Calizzi, Bartucci, Besati, Valenzano, Sponga, Di Dio, Maiorano, Giglio M., Martucci, Arrigoni. A disposizione Buffoni, Masserini, Guarino, Maggioni, Turconi, De Carlo, Alliata, Colombo. All. Maestroni.

SEDRIANO: Cukaj, Oliva, Raimondi, Rossi, Di Davide, Bovolenta, Pastori, Moscatelli, Drago, Ramirez, Savarese. A disposizione Bertolotti, Di Benedetto, Luci, Citro, Criscione, Groe, Zozzo, Rossi. All. Galli.

Arbitro: Pigozzi della sezione Aia Lomellina (Ciocci di Legnano e Biglieri della sezione Lomellina).

(foto archivio: azione di gioco dell’Uboldese in occasione di un precedente match della formazione del basso varesotto)

