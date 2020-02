COGLIATE – “È stata una lunga nottata, ma dopo oltre 10 ore di lavoro i tecnici sono riusciti a ripristinare l’emergenza legata alla rottura di una conduttura di media pressione del metano”.

Inizia così il commento condiviso dal sindaco Andrea Basilico nella giornata di ieri al termine dell’emergenza che ha interessato il comune di Cogliate. Un testo in cui non mancano i ringraziamenti del resto il primo cittadino ha seguito l’evolversi della situazione, dall’emergenza alla risoluzione alle 4 del mattino davvero in prima linea.

“Un immenso grazie a loro, ai Vigili Del Fuoco Volontari Lazzate che in 8 minuti dalla chiamata erano sul posto! Grazie anche al supporto dei vigili del fuoco di Seregno e Bovisio-Masciago, oltre allo speciale nucleo Nbcr arrivato da Milano e l’importante presenza della Misericordia Arese. Grazie anche a chi ha pensato di portare del thè caldo per riscaldare tutti!”.

Tutto è iniziato venerdì intorno alle 17 con la segnalazione di molti residenti di un forte odore di gas. Secondo una prima ricostruzione un trattore con aratro avrebbe danneggiato una condotta del gas metano ad alta pressione. E’successo in via Ai campi al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

