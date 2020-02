SARONNO – Armati di sacchi, scopa e paletta l’ex candidato Sindaco Luciano Silighini Garagnani e Federico Marri, non hanno fatto attendere la risposta alle lamentele dei residenti di via Leonardo Da Vinci che segnalavano il degrado della zona preda di bivacchi notturni.

Nel pomeriggio i due esponenti di Forza Italia si sono recati al Matteotti e hanno ripulito l’intera zona fino allo skatepark dove hanno ricevuto gli applausi dei ragazzi che hanno finalmente rivisto la pista pulita.

“Sono venuto già altre volte a ripulire la zona e devo dire che l’ho trovata molto più curata del passato. Ai tempi della passata giunta di sinistra qui regnava il degrado e nei prati avevo trovato siringhe e ogni sorta di rifiuto – dichiara Silighini – la forza di volontà dei cittadini e un aumento della pulizia urbana municipale ha notevolmente migliorato questi parchi. Il lavoro da fare per la riqualificazione è ancora immenso ma sono sicuro che ora ci sono ottime basi per dare al quartiere un’area sicura e pulita”. Al termine dell’azione Silighini e Marri hanno gettato la spazzatura raccolta nella discarica.“Noi siamo sempre per la politica del fare – conclude Silighini – e i cittadini possono e potranno contare sul nostro gruppo sempre pronto ad ascoltare la voce dei saronnesi. Con la gente per la gente”