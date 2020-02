SARONNO – Rapina a mano armata per un bottino di cento euro. E’ stata messa a segno giovedì sera in via San Giuseppe. Nel pomeriggio il rapinatore è entrato a volto scoperto nel punto vendita di articoli per la casa che si trova in via San Giuseppe a poche decine di metri dall’incrocio con via Verdi.

Ha estratto l’arma ed ha ordinato alla titolare, minacciandola, di dargli l’incasso. La donna ha collaborato ma l’uomo non era contento. Le ha chiesto se avesse qualcosa d’altro nel retro e vista la sua borsa personale le ha nuovamente intimato di dargli i soldi. La donna ha eseguito ed appena afferrato il denaro il malvivente è uscito dal negozio di corsa. Si è dileguato in pochi secondi. La vittima della rapina decisamente provata dall’accaduto ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno ma a scopo precauzionale è stata chiamata anche un’ambulanza.

In fase d’analisi anche la possibilità che ci sia un legame con il colpo messo a segno quasi due settimane fa ai danni del gestore del centro sociale della Cassina Ferrara rapinato da un uomo a volto scoperto armato di pistola.

