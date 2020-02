Solaro, cittadinanza onoraria alla senatrice Segre Morelli: “Un momento di passione civile”

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gianfranco Morelli presidente del consiglio comunale in merito alla cittadinanza onoraria di Solaro assegnata nell’ultima seduta dell’assemblea civica alla senatrice Liliana Segre.

Ieri il consiglio comunale di Solaro ha offerto all’unanimità la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio e testimone vivente della Shoah.

Per me che da presidente dell’assemblea ho avuto l’onore di viverlo in prima persona, questo è stato un momento di grande coinvolgimento emotivo e di passione civile.

Grazie al sindaco Nilde Moretti, grazie all’assessore Monica Beretta che ha presentato la mozione, grazie a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza!

Da oggi tutti i cittadini di Solaro e soprattutto le nuove e future generazioni potranno sentire più prossimo a loro il grido di libertà e dignità umana contro il razzismo e la discriminazione di cui la senatrice Liliana Segre si è fatta appassionata portatrice per tutta la vita.

“E che la farfalla gialla possa per sempre volare libera sopra il filo spinato”.

02022020