Spice gurl powder: ecco il dolce saronnese che ha vinto il concorso nazionale al Sigep

SARONNO – Spice gurl powder è il nome del dolce con mango, frutto della passione e un ricercato mix di spezie realizzato dalle studentesse dello Ial Lombardia di via Marx che ha conquistato il primo posto del concorso scolastico del Sigep salone della pasticceria che si è recentemente tenuto a Rimini.

Con la professoressa Francesca Callegari che le ha seguite dall’ideazione del dolce alla trasferta in Romagna le campionesse hanno raccontato, in una piccola presentazione nella sede scolastica, la propria avventura dalla ricerca degli ingredienti fino alla realizzazione di strumenti ad hoc per realizzare il dolce in fiera. Non è mancato un dolce assaggio per genitori e il direttore dello Ial Arnaldo Colombo.

E non è mancata un’anticipazione presto: sarà organizzata, probabilmente ad inizio marzo, una serata all’auditorium Aldo Moro per presentare la ricetta del spice gurl powder all’intera Saronno.

Ad essere illustrata a genitori e presenti anche la scelta del nome del dolce creata con un gioco di parole tra il girl power e powder come richiamo alle spezie.