COGLIATE – Si è tenuto il peggio, almeno inizialmente, per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto oggi alle 13,30 in via San Martino.

Del resto i soccorritori si sono trovati davanti due veicoli davvero malmessi. Un Opel Astra con la parte anteriore danneggiata e un camion-frigo che si ribaltato tanto essere completamente “sdraiato” in mezzo alla carreggiata. Tutto è partito dallo scontro tra il camion e l’Opel Astra. A preoccupare, da subito, le condizioni delle due persone a bordo del mezzo refrigerato rimaste incastrate e liberate dai vigili del fuoco di Lazzate e di Saronno. A finire all’ospedale di Saronno, accompagnati da altrettante ambulanze, tre feriti, un 32enne, un 47enne ed un 67enne, fortunatamente non in gravi condizioni.

Sul posto anche la polizia locale di Cogliate che ha effettuato tutti i rilievi del ricostruire la dinamica del sinistro e quindi le responsabilità. A “liberare” la sede stradale sempre i vigili del fuoco che hanno “raddrizzato” il furgone.

03022020