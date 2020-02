Dopo il bazar, il bar alla Regina Pacis: nuovo colpo del rapinatore con pistola

SARONNO – Trecento euro è il bottino del rapinatore che, a volto scoperto e con una pistola, domenica sera ha preso di mira il bar di via Roma nel cuore del quartiere sportivo.

La dinamica del colpo è identica a quella della rapina messa a segno giovedì sera ai danni del negozio di articoli per la casa e cartoleria di via San Giuseppe. L’uomo che minaccia la titolare con una pistola prende l’incasso e si dileguata.

Secondo i primi riscontri l’autore sarebbe la stessa persona. Sono invece in corso gli accertamenti per cercare di capire se ci sia un legame con i due colpi messi a segno alla Cassina Ferrara nel mese di gennaio. In questo caso ad essere presi di mira una lavanderia e il titolare del centro sociale rapinato mentre saliva in macchina con l’incasso.

Tanto spavento per i titolari e nel caso della proprietaria del negozio di via San Giuseppe anche un malore dovuto allo spavento.

