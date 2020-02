PONTE DI PIAVE – Nel week end appena trascorso il palazzetto dello sport di Ponte di Piave, località sulle rive del fiume Piave in provincia di Treviso, ha ospitato due giorni dedicati completamente a competizioni di Karate. Da anni questa manifestazione riscuote un gran successo e vede un considerevole numero di atleti partecipanti proveniente da ogni regione del nord Italia e non solo; il sabato viene dedicato alle gare dei bambini e del para-karate mentre la domenica le competizioni agonistiche dalla categoria esordienti a quella master. Madrina dell’evento la karateka azzurra Sara Cardin, caporale dell’esercito alla Folgore e vera icona dello sport italiano con il suo incredibile palmarès composto due medaglie ai mondiali, otto agli europee, quattro ai giochi del mediterraneo e ben venti titoli Italiani.

Grande soddisfazione degli organizzatori sia per il numero di atleti iscritti e per l’alto valore tecnico delle competizioni ma anche per la presenza costante di pubblico e appassionati che ha totalmente gremito il palazzetto in entrambi i giorni. Da sottolineare la prestazione della giovane karateka saronnese Alessandra Bossi che diretta dal suo maestro e coach Massimiliano Ferrarini (ex atleta delle Fiamme Gialle e della nazionale Italiana) ha ottenuto il primo posto assoluto nella gara di Kumite (combattimento) individuale categoria Esordienti, sbaragliando la concorrenza e conquistando il gradino più alto del podio. Due giorni di sport e divertimento ma anche di competizione ed agonismo che hanno lasciato soddisfazioni per alcuni e delusioni o rimpianti per altri, l’importante comunque è che sia emerso anche qui il messaggio che il karate come sport educativo cerca sempre di trasmettere, oltre alla di determinazione e l’impegno la lealtà e rispetto reciproco sono i principi valori di questo sport.

03022020