SARONNO – Nelle ultime settimane gli episodi si sono susseguiti senza sosta: incendi di rifiuti, resti di petardi e tanti schiamazzi. L’ultimo episodio nella notte tra sabato e domenica quando è stato bruciato un cumulo di rifiuti tra cui alcuni confezioni vuote di una nota catena di fastfood di cui è ancora possibile intravvedere alcuni contenitori non completamente bruciati tra la cenere. Fortunatamente i danni sono limitati al muro annerito.

Ieri mattina, davanti ai resti dell’incendio, i residenti hanno dato l’allarme chiamando i carabinieri e la polizia locale. I vigili hanno fatto un sopralluogo in settimana. Non è la prima volta che avvengono simili episodi. L’ultimo incendio si è registrato meno di una settimana fa quando sono stati trovati anche i resti di diversi petardi scoppiati nella notte.

Secondo quando emerso gli autori sarebbe alcuni ragazzi che si ritrovano la sera nel weekend nella zona che già in passato è stata al centro di episodi di questo tipo. Anzi in passato sono stati posizionati, con il nulla osta dell’Amministrazione comunale, anche dei cancelli per rendere la galleria tra piazzetta Schuster e piazza De Gasperi offlimits in orario notturno.

Il problema si è riproposto semplicemente qualche metro più in là.

03022020