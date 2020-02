[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Dopo il successo della condivisione del panettone a Natale in piazza al termine della messa per regalare un momento di festa e di dolcezza a tutti i saronnesi, il comitato di Croce rossa Saronno con i suoi volontari è tornato protagonista in un binomio con il tipico dolce milanese.

In occasione di San Biagio, che ricorre oggi, nella giornata di domenica i volontari sono stati protagonisti per il secondo anno di un momento che ha fatto rivivere una nota tradizione. Ieri mattina in Prepositurale alla messa delle 11,30 celebrata dal prevosto monsignor Armando Cattaneo si è tenuta la benedizione dei panettoni.

Si è trattato però solo del primo step. Nei prossimi giorni i dolci benedetti saranno offerti ai degenti delle case di riposo cittadine che avranno così l’occasione di ricevere la visita dei volontari e di trascorre qualche ora in compagnia gustandosi un ultimo assaggio di Natale.

(nelle foto alcuni momenti della cerimonia in parrocchia)