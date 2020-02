SARONNO / CISLAGO / ROVELLO PORRO – Tre incidenti sulle strade del Saronnese nella giornata odierna di lunedì. Primo episodio alle 8 in via Amendola la quartiere Matteotti di Saronno: in un tamponamento fra due auto è rimasta contusa una ragazza di 23. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, la giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicata. A Cislago invece incidente sull’ex Varesina, nello scontro fra due automobili è rimasta lievemente ferita una donna di 36 anni, soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo. Il sinistro si è verificato alle 19.10.

A Rovello Porro per una caduta accidentale della motocicletta è rimasto contuso un giovane di 17 anni: è successo alle 16.50 in via Silvio Pellico dove è accorsa una autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca, il ragazzo è stato medicato sul posto. In nessun caso si è reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

03022020