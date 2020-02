SARONNO – L’appuntamento sarà in casa il prossimo giovedì 5 marzo: per i quarti di finale di Coppa Lombardia di Prima categoria la partita Fbc Saronno-Cantello si giocherà allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi con inizio alle 20.30. Si gioca con gara unica, gli altri accoppiamenti sono Cavenago-Olimpiagrenta, Cologne-Cellatica e Montanso lombardo-Landriano 1983. Passa dunque il turno chi vince la partita, in caso di parità si procederà con i calci di rigore. Le semifinali sono previste con la formula della doppia gara, andata e ritorno, il 2 aprile ed il 16 aprile, sempre di giovedì mentre la finalissima verrà disputata in campo neutro, in data ancora da definire.

Il Cantello Belfortese era parti con qualche ambizione, nel girone varesino di Prima categoria, il girone A, con risultati però che hanno tardato ad arrivare. Ultimamente però il Cantello sembra in ascesa, e domenica scorsa ha vinto in trasferta contro il San Marco, penultimo, togliendosi dalla zona playout. Miglior marcatore della squadra è Marco Fontana con 8 reti all’attivo.

