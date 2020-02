4 novembre troppo costoso a Misinto, attacca l’opposizione

MISINTO – La commemorazione del 4 novembre? «Troppo costosa». È il pensiero della lista d’opposizione Insieme per Misinto. L’iniziativa fu organizzata con la presenza di numerosi automezzi d’epoca che sfilarono per il centro circondanti dalla folla. Una novità assoluta per Misinto. «Per organizzare la commemorazione del 4 novembre – spiegano però i consiglieri del gruppo d’opposizione, l’amministrazione comunale del sindaco Piuri di Nuovi Orizzonti ha speso 9.143,67 euro. Di questi ben 6.818 sono serviti per pagare il noleggio di circa 30 mezzi utilizzati per una “parata militare” e 1.277,50 per l’acquisto di 350 foulard tricolori. La ricorrenza della vittoria della Prima Guerra mondiale è sicuramente da ricordare e celebrare, ma noi di Insieme Per Misinto riteniamo sia stato eccessivo spendere tale cifra. Anche negli ultimi anni il 4 novembre è sempre stato ricordato e celebrato nel nostro paese con dignità e grande partecipazione della cittadinanza, ma la spesa è sempre stata di circa 500 euro. Lasciamo che siano i cittadini di Misinto a trarre ulteriori considerazioni».

04022020