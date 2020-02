GERENZANO – La residenza sanitaria assistenziale Villaggio Amico di via Stazione a Gerenzano ha ospitato ieri un’equipe di professionisti provenienti dalla Residenza per anziani Francescon di Portogruaro (VE) per parlare e confrontarsi su una delle diverse terapie non farmacologiche che la Rsa di Gerenzano mette a disposizione dei suoi ospiti: l’arteterapia.

Gli Educatori della Rsa veneta, dopo un’attenta ricerca delle realtà più all’avanguardia che utilizzano l’arteterapia come strumento di stimolazione e riabilitazione per i propri ospiti, hanno scelto Villaggio Amico e richiesto un incontro con i professionisti della struttura che da anni si distingue per l’utilizzo di terapie non farmacologiche innovative e attività di formazione mirata.

Dalla Residenza Francescon erano presenti il direttore, Daniele Dal Ben, il vice direttore, Anna Salvador, gli educatori Monica Michelazzo e Simone Andreetta Bacci e la psicologa, Erika Momesso; ad accoglierli e accompagnarli in un tour della struttura, mostrando tutti i servizi offerti al territorio, vi erano la dottoressa Marina Indino, Direttore Generale di Villaggio Amico, l’educatrice Sara Cavagnoli, l’arteterapeuta Eliana Perosin e la dottoressa Michela Strozzi, psicologa della Rsa.

L’incontro è stato occasione per descrivere le modalità con cui si svolgono i laboratori di arteterapia, i materiali utilizzati, le tecniche e i benefici apportati agli ospiti, e i professionisti della Residenza Francescon hanno potuto vedere i tanti lavori realizzati in questi anni dagli ospiti di Villaggio Amico.

“I benefici derivanti dall’arteterapia sono molteplici: dal potenziamento delle attitudini individuali e delle capacità creative al miglioramento del tono dell’umore e dell’autostima. – ha spiegato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Inoltre la risposta che riceviamo dai nostri ospiti, e dai famigliari, è sempre molto positiva e siamo felici di essere un esempio per altre strutture, come la Residenza Francescon, che vogliono iniziare questo percorso molto importante per il benessere dell’ospite” .

Villaggio Amico è una residenza sanitaria assistenziale (RSA) situata alle porte di Milano (Gerenzano, in provincia di Varese). Un centro polifunzionale che offre un ventaglio di servizi adatti a ogni fase della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Si avvale delle più moderne e innovative terapie e tecnologie per l’assistenza e cura degli anziani, supporto educativo e formativo per persone diversamente abili, pazienti malati di Alzheimer, riabilitazione e assistenza a domicilio.

