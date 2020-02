Calcio giovanile: Atzeni nuovi mister degli Allievi 2004 della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Cambio in panchina per gli Allievi regionali 2004 della Caronnese: mister Stefano Atzeni prende il posto di Luciano Marcarini “a cui vanno i ringraziamenti da parte del club”. Si apprende del passaggio di consegne da una nota ufficiale della società di Caronno Pertusella.

Il neo allenatore degli Allievi si è detto felice per la sua nuova avventura: “La chiamata della Caronnese mi ha lasciato molto contento. Penso sarà una bella sfida, anche se è la prima volta che prendo una squadra in corsa, sarà un’esperienza nuova anche per me. Mi sembra un bel gruppo e ho accettato pure per questo motivo. Sono convinto che faremo bene”.

La formazione maggiore della Caronnese partecipa al campionato nazionale di serie D ed è allenata da Roberto Gatti, attualmente impegnata nella lotta per le posizioni di vertice del girone in cui si trova inserita, con compagini di Toscana, Piemonte e Liguria.

Marco Gentile

