SARONNO – Giornata decisamente ventosa a Saronno, e potrebbe non essere finita visto che anche per mercoledì, almeno sino alla sera, dovrebbe ripetersi lo stesso copione, con raffica anche a 20 chilometri orari. Intanto è il momento di una prima conta dei danni, che non si limitano all’insegna delle Poste di via Varese caduta su parapedoni e colpendo una jeep Compass di passaggio guidata da un 73enne di Uboldo, rimasto illeso. In centro il vento ha rovesciato alcune fioriere, è quanto successo in corso Italia.

In via Milano sono caduto alcuni rami dagli alberi, comunque senza colpire nessuno e senza creare ostacolo alla circolazione veicolare; mentre nella zona alle spalle della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, tra via Ferrari e dintorni, le folate hanno abbattuto un cartello stradale e piegato alcuni faretti dell’illuminazione pubblica a margine delle aiuole. A Lazzate grande paura per due automobilisti: la loro auto è stata letteralmente “infilzata” da un ramo.

(foto: alcune immagini dei danni provocati dal forte vento martedì a Saronno)

04022020