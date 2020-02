LIMBIATE – Locomotiva storica e futuro della metrotramvia. Così passato e futuro del tram Milano-limbiate si sono incrociati in un presente di festa, nel fine settimana appena trascorso.

Erano tanti i curiosi che si sono fatti trovare sabato mattina alla fermata del tram davanti al municipio di via Monte Bianco, dove era previsto l’arrivo della locomotiva storica Reggio Emilia n.92.

Di colore verde, con il logo della Città di Milano e Atm, la locomotiva è arrivata per il centenario della tratta Milano-Limbiate, o meglio, per i 100 anni esatti dalla prima volta in cui, nel 1920, la metrotramvia che collegava Milano ai comuni della zona (Paderno, Senago, Cormano e Varedo) e che era stata inaugurata nel 1915, si è spinta fino al capolinea di Limbiate-Mombello.

Da allora, migliaia di pendolari hanno usufruito di un servizio fondamentale, servizio che ha rischiato, negli ultimi anni, di essere tagliato, ma che ora verrà invece rilanciato attraverso il progetto di ammodernamento che ha avuto il sostegno economico del governo.

04022020