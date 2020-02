CARONNO PERTUSELLA – Anche un arresto a Caronno Pertusella, nella maxi operazione contro il traffico di droga dalla Spagna all’Italia che all’alba di oggi ha portato al fermo di 33 persone. Si tratta di una vasta operazione diretta dal comando provinciale dei carabinieri di Roma in collaborazione con numerosi comandi provinciali e locali, e con la Guardia civil spagnola.

Gli arrestati avrebbero fatto riferimento a due diverse realtà criminose, una più vicina alla camorra ed una dalla n’drangheta, impegnate nel settore del narcotraffico. In queste ore i militari stanno compiendo sequestri di beni per un valore di un milione di euro. L’operazione si è sviluppata nelle province di Roma, Napoli, Reggio Calabria, oltre che in quelle di Varese (a Caronno Pertusella, appunto), Cagliari ed Oristano. Oltre che in territorio iberico. I dettagli dell’operazione, che è in parte ancora in corso in varie località italiane, saranno resi noti nelle prossime ore.

(foto archivio)

