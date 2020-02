Ramo infilza auto, paura per due automobilisti a Lazzate

LAZZATE – Se la sono vista brutta i due occupanti della Lancia sventrata da un pesante ramo distaccatosi per il forte vento lungo la via Per Birago, al confine tra Lazzate e Lentate. Il pezzo di legno ha sfondato il parabrezza e, fortunatamente, solo contuso i due automobilisti di Meda, un uomo di 72 anni ed una donna di 56. Sul posto sono giunti in breve i soccorsi: i Vigili del Fuoco volontari di Lazzate si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza, mentre la Croce Rossa ha medicato i due occupanti dell’auto. Gli agenti della Polizia Locale di Lazzate e di Lentate hanno chiuso la strada al traffico per garantire la massima sicurezza alle operazioni di soccorso, messe già a dura prova dal forte vento che imperversa da questa mattina su tutta la zona. La grossa pianta che ha invaso la carreggiata è stata rimossa dai pompieri in circa tre ore di incessante lavoro. La via è stata riaperta al traffico attorno alle 17.

04022020