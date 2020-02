Saronno e la Valtellina unite dal lutto per la scomparsa di Giorgio Giacomoni

Saronno e la Valtellina unite dal lutto per la scomparsa di Giorgio...

SARONNO – Saronno e Valtellina unite nel lutto per Giorgio Giacomoni: il funerale è previsto mercoledì 54 febbraio, si tiene alle 15 alla chiesa del Buon Consiglio di Ponte in Valtellina, e la salma verrà tumulata al cimitero del paese. Il decesso è avvenuto domenica scorsa a Bologna.

Gacomoni, infatti, residente a Saronno, proprio con la Valtellina si divideva e da quelle parti era molto conosciuto, tanto che a dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la Società storica valtellinese, della quale era stato consigliere per lungo tempo, fra il 1970 ed il 2011. Nato nel 1941 a Ponte in Valtellina, laureato in ingegneria e membro di Assolombarda, s si era sposato con Maria Chiara Zerbi e trasferito a Saronno (dove abitano tutt’ora anche le tre figlie), pur mantenendo sempre stretti contatti con la Valtellina e con Ponte, dove era anche stato consigliere comunale.

Molto attivo in ambito culturale, fu collaboratore de la “Rassegna economica della provincia di Sondrio”, “Eco delle valli”, “Corriere della Valtellina” e della “Guida turistica della provincia di Sondrio”; ed iscritto alla sezione di Italia Nostra a Sondrio, membro della locale delegazione del Fai e consigliere dell’Associazione culturale dei valtellinesi a Milano.

04022020