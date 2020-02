SARONNO – Il vento ha fatto precipitare l’insegna delle Poste in via Varese: è successo questa mattina. L’insegna verticale si è abbattuta sui parapedoni ed è finita sulla strada, all’incrocio con via Padre Giuliani. Per fortuna cadendo non ha colpito nessuna vettura di passaggio, lungo una delle arterie più trafficate della città, e nessun pedone. Insomma, si è di fronte soltanto a danni materiali. L’area è stata perimetrata con il nastro bianco e rosso per segnalare il pericolo e quanto prima si provvederà alla rimozione dell’insegna e relativo palo. La presenza dell’insegna postale in strada non ha mancato, in mattinata, di suscitare la curiosità dei passanti ed ha anche “rallentato” le auto di passaggio.

Vento forte a #saronno strappato palo dell'insegna delle poste pic.twitter.com/YWIdz1X9ZN — ilSaronno (@ilSaronno) February 4, 2020

L‘allarme vento forte era scattato, su input del servizio meteorologico regionale, nella giornata di ieri, in relazione a quella odierna: per tutto il giorno è infatti atteso vento anche piuttosto forte.

(foto: l’insegna delle Poste caduta in via Varese a Saronno)

