SOLARO – “Dopo il caso dell’attraversamento pedonale al buio di fronte alla farmacia comunale 1 (con due investimenti di pedoni nell’arco di una settimana) rileviamo che da mesi, anche in corso Europa (all’altezza del civico 45, vicino alla farmacia n. 2), le strisce pedonali siano completamente al buio.

Inizia così la nuova presa di posizione della Lega centrodestra Solaro condivisa sui social negli ultimi giorni: “In questo caso manca addirittura l’intero corpo illuminante del lampione che risulta dunque tristemente (e soprattutto pericolosamente) spoglio. Non sarà la prossimità delle farmacie comunali a portare sfortuna? Potrebbe essere un’idea nuova da usare come giustificazione (per questa Giunta scaricabarile). Nell’attesa di capire a chi, stavolta, questa inadeguata Amministrazione targata Pd (con annessi e connessi) proverà ad affibbiare la colpa.

La nota proseguire con il “diario del guasto” dalla segnalazione del guasto fino alla determinazione del Comune. E concludono: “Anche in questo caso nessuna segnalazione d’emergenza adottata”.

04022020