SARONNO – Non c’è pace per la stazione di Saronno e in particolare la zona del binario 7 capolinea della Saronno-Seregno.

Dopo la rapina di uno studente, a cui hanno strappato gli occhiali da vista minacciando di romperli se non avesse consegnato venti euro, torna il problema del degrado. A segnarlo al personale i viaggiatori che hanno notato degli escrementi nel sottopassaggio che porta al binario 7. E’ evidentemente che invece di usare i bagni dello scalo qualcuno abbia approfittato della zona defilata per “liberarsi”.

Dopo la segnalazione dei viaggiatori la zona è stata pulita e igienizzata ma resta l’amarezza per il nuovo episodio di degrado. Si tratta di un problema che si ripropone ciclicamente non solo nello scalo principale in piazza Cadorna ma anche alla seconda stazione cittadina quella di Saronno sud all’estrema periferia e decisamente meno frequentata per questo più vittima di vandalismi ed episodi di degrado.

(foto archivio: la banchina del binario 7)