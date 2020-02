Trenord, in Consiglio Regionale mozione su biglietterie automatiche

MILANO – Nella seduta odierna il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il presidente di Regione Lombardia e l’Assessore competente a sollecitare Trenord affinché valuti la realizzazione di una più capillare diffusione delle emettitrici automatiche su tutta la rete. Prima firmataria del provvedimento la vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza.

“Ho portato all’attenzione del consiglio regionale una problematica che mi è pervenuta da molti cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per spostarsi – commenta Brianza – ovvero la difficoltà nel reperire il titolo di viaggio necessario. La mozione approvata oggi in aula è un atto importante per sbloccare una situazione che penalizza molti utenti, pendolari e viaggiatori occasionali, specialmente nei centri più piccoli”.

“Preso atto della progressiva scomparsa delle biglietterie nelle stazioni e che Trenord negli ultimi anni si sia affidata alle rivendite autorizzate come bar, edicole, tabaccherie – spiega Brianza – parallelamente si registra la difficoltà per i viaggiatori ad utilizzare questi punti vendita che ovviamente sono soggetti ad orari e giorni di chiusura e spesso non sono neppure ubicati nelle immediate vicinanze delle stazioni”.

“Inoltre – prosegue Brianza – non si può trascurare che, se pur esiste il servizio on-line per l’acquisto di biglietti, molti anziani ad esempio faticano ad utilizzare queste piattaforme informatiche per procurarsi i titoli di viaggio”.

“La nostra Regione Lombardia – continua – è sempre più meta di eventi internazionali che richiamano migliaia di persone. Per questo è nostro preciso dovere fare tutto il possibile per agevolare il trasporto ferroviario che costituisce il modo più veloce, economico e sostenibile per spostarsi sul territorio. E’ fondamentale quindi che tutti possano reperire i biglietti nel modo più agevole possibile e le emettitrici automatiche – conclude – sono la risposta più appropriata a tale scopo”.

04022020