SARONNO – “Forza Italia è un partito aperto ed inclusivo” inizia cosi una nota del referente cittadino Agostino De Marco in merito ai nuovi arrivi negli azzurri saronnesi.

“Forza Italia vuole essere attrattiva verso tutte quelle componenti della società saronnese che credono nei valori fondanti del nostro movimento, che credono nella politica come valore al servizio dei cittadini e che si sono sempre impegnate per dare una prospettiva di rinnovamento qualitativo e positivo per la città in cui viviamo. Forza Italia ritiene che in una coalizione di centrodestra sia importante e necessaria un’anima moderata e dialogante, capace di superare divisioni e pregiudizi e di guardare al futuro con uno spirito positivo e costruttivo”.

De Marco affronta poi il “caso Silighini” che ha movimentato la politica saronnese negli ultimi giorni: “Con questo animo mi sono posto nei confronti di un iscritto al partito, Luciano Silighini Garagnani, che spontaneamente e senza alcuna pretesa si è messo a disposizione del nostro movimento con entusiasmo e con un attivismo che ha galvanizzato anche tutti gli altri”.

E conclude: “Silighini si era candidato a sindaco nelle amministrative del 2015 con una lista civica “L’Italia che verra” ottenendo 421 voti (2,64%) e risultando la sesta lista sulle quindici che si erano presentate. Sono particolarmente contento di questa scelta di Silighini, che diventa un elemento di chiarezza nella prossima tornata amministrativa di maggio 2020 in quanto si rafforza ulteriormente la coalizione di centrodestra e non vi sono liste che disperdono voti”.

05022020