SARONNO – Il primo commento decisamente positivo al “fronte comune” tra Fratelli d’Italia e Domà nunch arriva dal portavoce provinciale Andrea Pellicini. “L’ingresso in FdI dell’assessore Gianpietro Guaglianone rappresenta la conferma del buon lavoro fatto a Saronno dal nostro partito, nonché dell’attrattività del progetto politico messo in campo da Giorgia Meloni”.

E continua: “Stiamo crescendo anche a Saronno e con due assessori (attualmente in Giunta per FdI c’è Gianangelo Tosi con delega ai Servizi Sociali ndr) saremo ancor più determinati come alleati della Lega e del sindaco Alessandro Fagioli che, per il grande lavoro svolto, merita certamente di essere confermato. Siamo infine onorati della decisione dell’assessore all’Ambiente Guaglianone, persona molto apprezzata in città e politico sempre attento alle esigenze dell’associazionismo sportivo”.

(foto: stretta di mano tra Gianpietro Guaglianone e Gianangelo Tosi)

