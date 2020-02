SARONNO – Fratelli d’Italia e Domà Nunch hanno siglato un’unione identitaria. Domà Nunch, movimento econazionalista per l’Insubria, aderisce con i suoi militanti e rappresentanti istituzionali al progetto nazionale che esprime Fratelli d’Italia. “Una comune visione locale e nazionale – spiega il segretario saronnese Flavio Armanini – ci ha convinti a portare nel partito di Giorgia Meloni la nostra esperienza di destra radicata ed econazionalista nel territorio dell’Insubria nell’interesse dell’Italia” Grande entusiasmo anche per Fratelli d’Italia che accoglie “questa forza identitaria dalle comuni radici politiche per rafforzare l’impegno nella città di Saronno anche in vista delle prossime elezioni: “E’ un progetto inclusivo e duraturo – commenta il segretario cittadino di FdI Ernesto Credendino – per costruire una destra identitaria sempre più attenta al territorio”.

Disco verde anche da Cristiano Fagioli responsabile di circoscrizione: “Una destra unita è l’obbiettivo che ci siamo prefissati per sviluppare le nostre idee in tutti i territori”.

(foto alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e Domà nunch)