SARONNO – Non è caduto nel vuoto l’ironico appello di Alberto Paleardi lanciato proprio da “ilSaronno”: sorridendo, lo “storico” esponente renziano e sostenitore di Italia viva, aveva suggerito di lasciare luminare e decorazioni di Natale, in centro, “sino all’anno prossimo visto che ormai è febbraio e non sono state ancora rimosse”. Questa mattina c’erano i mezzi e gli uomini dell’azienda privata che per conto del Comune li aveva installati, affaccendati nello “smontaggio”.

“Ovviamente, una coincidenza, non vado certo a pensare che si siano attivati dopo la mia segnalazione. Anzi, sicuramente la rimozione delle luminarie e decorazioni era già prevista da tempo proprio per la giornata odierna, e seppur in grande ritardo rispetto alla fine delle festività natalizie – sottolinea Paleardi – E comunque finalmente si torna alla “normalità”: ormai in città c’era chi pensava fossero state lasciare per chissà quale altro evento o iniziativa futura, chi pensava che si sarebbero riaccese per il carnevale e sarebbero diventate parte integrante del panorama del centro cittadino…”

(foto: Alberto Paleardi in piazza Avis durante le opere di smontaggio della slitta luminosa di Babbo Natale, ed i mezzi questa mattina impegnati nella rimozione delle luminarie)

05022020