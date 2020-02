SARONNO – Mercoledì mattina il mercato e poi… complice il vento forte i sottopassi fra piazza dei Mercanti e la zona scolastica si sono all’improvviso trasformati in discarica. Davvero singolare il “panorama” che si sono trovati di fronte i passanti. Come sempre i rifiuti erano stati lasciati dagli ambulanti negli angoli da dove poi nel primo pomeriggio vengono raccolti dalla nettezza urbana ma stavolta il forte vento ci ha messo lo zampino, e sono letteralmente volati via con il sottopasso ciclopedonale che si è riempito di cartacce, cartoni, e spazzatura di vario genere.

Uno scenario documentato da alcuni passanti, con le foto che sono arrivate anche sui social network ed in particolare su Facebook: non era mai capitato ma come ieri, anche nella mattinata e pomeriggio odierno il vento si è “fatto sentire”. Per gli operatori ecologici, quindi, una giornata di lavoro straordinario per fare comunque le pulizie. In zona il vento ha causato diverse cadute di alberi.

(foto: una delle immagini comparse su Facebook)

05022020