Intervento d’emergenza per rischio crollo strada a Cogliate

COGLIATE – E’ in programma per domani mattina un intervento d’emergenza in via Volta a Cogliate a causa del cedimento del manto stradale. L’attività sulla condatto fognaria è stata programmata da Brianzacque con il supporto della provincia di Monza e Brianza per la mattinata di domani, anche se il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie per tutta la giornata. Dalle prime ore di stamattina l’amministrazione comunale ha avvisato le aziende del trasporto pubblico per trasferire gli autobus su percorsi alternativi, mentre la strada rimaneva chiusa al traffico con delle deviazioni previste in ogni direzione. Il danno non si è ancora verificato, ma la strada sta cominciando a cedere, come è possibile notare dalle crepe sull’asfalto, ed è per questo motivo che è stato programmato un intervento di emergenza. Il traffico sarà deviato dalle 8 di domani mattina e per tutta la durata dei lavori. Saranno indicati i percorsi alternativi con apposita segnaletica.