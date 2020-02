CARONNO PERTUSELLA – Rapina questa mattina alla filiale di via 5 giornate del Credit agricole, in centro a Caronno Pertusella: in base alle prime informazioni disponibili, due i malviventi ad entrare in azione. Avuto accesso alla filiale come normali clienti, poco prima della “paura pranzo”, hanno presto svelato le loro vere intenzioni, uno dei quali estraendo di tasca un taglierino con il quale ha minacciato i pochi presenti, facendosi consegnare il denaro contante che c’era in cassa. Sono in corso verifiche contabili, ma si tratterebbe di circa 2000 euro.

I due, che avrebbero agito a volto scoperto o solo parzialmente coperto, sono quindi scappati a piedi rapidamente facendo perdere le tracce nelle vie limitrofe. E’ scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia saronnese, sono adesso in corso le indagini. Al Credit agricole i carabinieri avevano sventato un tentativo di rapina lo scorso 5 febbraio, arrestando quattro persone.

(foto: il Credit agricol di Caronno Pertusella)

05022020