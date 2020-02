Sopra il negozio e nello scantinato un’abitazione abusiva

LIMBIATE – E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria il 48enne limbiatese che viveva a tutti gli effetti nella cantina sottostante il suo negozio situato in via Trieste.

La scoperta è stata fatta dagli agenti di polizia locale, impegnati, soprattutto negli ultimi mesi, in una fitta azione di controllo all’interno degli immobili limbiatesi. Nella giornata di ieri 4 febbraio, i vigili hanno effettuato un sopralluogo all’interno di un esercizio commerciale di via Trieste, i cui locali risultano in locazione ad un uomo di 48 anni di origini pakistane. Il piano interrato collocato proprio sotto al negozio è stato trasformato in uno spazio abitativo, provvisto di cucina, con tanto di impianto a gas e zona pranzo con tavolo e sedie, lavanderia e zona letto.

Polizia locale e settore tecnico hanno quindi provveduto alla denuncia per l’abuso edilizio e all’emissione di un’ordinanza per il ripristino dei luoghi.

