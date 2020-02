CASTELLANZA – Domenica di tchoukball e di serie A in quel di Castellanza: i ragazzi saronnesi sono stati accolti dalla squadra locale per disputare la 1′ giornata del girone di ritorno!

Pronostici rispettati senza sorprese. I Castor si impongono non in modo convincente ma efficace sui Castellanza Shogun e poi prendono il largo con gli Apache di Venegono. I Saronno Pollux invece giocano una discreta partita con gli Shogun, non trovando però la gioia finale della vittoria; mentre consolidano nel terzo tempo un importante successo ai danni di Venegono. In classifica i Saronno Castor continuano l’inseguimento alla vetta, occupata temporaneamente dai Rovello Sgavisc. I Pollux invece agguantano all’8′ posto Caronno e mantengono le distanze da Forlí No-Stop. Ecco i risultati di giornata: Saronno Pollux-Venegono Apache 64-53, Saronno Castor-Castellanza Shogun 64-58, Saronno Pollux-Castellanza Shogun 53-63, Saronno Castor-Venegono Apache 76-39.

(foto: una delle gare del raggruppamento che è andato in scena a Castellanza lo scorso fine settimana)

05022020