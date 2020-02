Tentata estorsione ai danni di una saronnese: i carabinieri arrestano 56enne solarese

SARONNO – SOLARO – SENAGO Stave per consegnare una busta con 11 mila euro in contanti all’uomo che gliene aveva prestati 8 mila ma i carabinieri di Rho sono intervenuti bloccando il tentativo di estorsione in corso. E’ la disavventura capitata ad una saronnese e che ha avuto il suo epilogo sabato scorso a Senago, nei pressi di un esercizio commerciale di via Pacinotti, dove un 56enne pluripregiudicato nato a Palermo residente a Solaro ma di fatto domiciliato a Ghedi (BS) aveva dato appuntamento ad una donna, originaria di Saronno e residente a Senago, per riscuotere una considerevole somma di denaro contante.

Prima della consegna sono intervenuti i carabinieri della locale stazione unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rho, che hanno bloccato immediatamente l’uomo, arrestandolo in flagranza per tentata estorsione.

Qualche giorno la saronnese si era rivolta ai militari rivelando che, a causa delle sue precarie condizioni economiche in cui versava da tempo, a partire dal febbraio 2018 aveva maturato un debito con un uomo. Nel momento in cui la donna aveva iniziato a accumulare ritardi nella restituzione della somma originaria, pari a circa 8.000 euro, il 56enne l’aveva iniziata a minacciare chiedendole sempre ulteriori esborsi economici in contanti, per arrivare a circa il 40% in più della cifra.

Dopo aver denunciato i fatti all’Arma dei Carabinieri, la donna aveva continuato a ricevere ulteriori pressioni da parte dell’uomo al fine di ottenere il denaro richiestole, motivo per cui concordavano di incontrarsi nei pressi dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato portato alla casa circondariale di Milano San Vittore dove si trova tutt’ora ristretto a seguito della convalida dell’arresto, mentre proseguono ulteriori accertamenti dei carabinieri al fine di ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.

05022020