SARONNO / GROANE – Vento forte, come da previsioni, oggi su Saronno e sulle Groane, sono caduti diversi alberi e si sono registrati molti interventi dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda il Varesotto, compresa l’area del Saronnese, decine sono stati gli interventi per tagli di pianta e coperture pericolanti. Dalle 11 alle 18 sono stati effettuati oltre trenta interventi di “soccorso tecnico urgente”. Dodici squadre con 60 vigili del fuoco sono state impegnate su quattordici interventi.

A Misinto è caduto un grosso albero all’ingresso locale al Parco delle Groane; un albero è caduto anche a Cogliate e due a Limbiate, in via Bramante ed in via Giotto; ieri uno in via Bandiera. Non si sono comunque registrati ulteriori danni. Il vento dovrebbe progressivamente calare in serata e durante la notte e la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di domani.

(foto: il grande albero che è caduto all’ingresso del Parco delle Groane a Misinto)

05022020